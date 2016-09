Disney XD 07:35 bis 08:00 Trickserie Coop gegen Kat Der verkannte Held / Das Katzenklo-Komplott CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Geschichte: Coop ist eifersüchtig. Während er nahezu unbemerkt die Welt vor Kat rettet, dafür aber niemals gelobt wird, erhält Millie als Pfadfinderin oft Anerkennung. Coop beschließt fortan, sich nicht mehr um Kat und dessen finstere Pläne zu kümmern. Doch da gerät Dennis in Gefahr und Coop ist sofort wieder zur Stelle. 2. Geschichte: Die Bewohner des Katzenplaneten haben ein Problem: Überall finden sich kleine Katzenhäufchen, die entsorgt werden müssen. Schließlich einigt man sich darauf, den "Müll" auf die Erde zu bringen. Einen Platz dafür haben die Bewohner auch schon ausgesucht: Ausgerechnet am schönen Strand von Bootsville soll eine Riesenladung deponiert werden. Werden es Coop und Kat schaffen, den Strand zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Shane Simmons Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

