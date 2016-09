Disney Junior 17:00 bis 18:10 Trickfilm Arielle die Meerjungfrau - Wie alles begann USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Arielle wächst mit ihren sechs Schwestern behütet in der Meereswelt auf, nur ihre Nanny ist eine rechte Schreckschraube. Doch ein Schatten lastet auf ihrem Vater, dem König der Unterwasserwelt Triton. Aus Trauer verbietet er seinem Volk die Musik. Diese hat Arielle aber gerade als ihre Leidenschaft entdeckt. Die Meerjungfrau versucht die Hintergründe aufzuklären und die Musik zurück ins Königreich zu bringen. Dabei lernt sie mehr über die Geschichte ihrer Mutter. Bei ihrem Abenteuer zur Seite stehen Krabbe Sebastian und Flunder Fabius. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Little Mermaid: Ariel's Beginning Regie: Peggy Holmes Drehbuch: Robert Reece, Evan Spiliotopoulos Musik: James Dooley