Benjamin Franklin Gates steht kurz vor dem Ziel. Seit Generationen sucht seine Familie nach dem Schatz der Tempelritter, dessen letztes Geheimnis er nun lösen kann. Doch dazu muss er die Unabhängigkeitserklärung stehlen, ihre Rätsel entschlüsseln und seinen Rivalen Howe auf Distanz halten, der ihm im Nacken sitzt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, in dem kluge Köpfe genauso wichtig sind wie schnelle Beine. Daddy (Jon Voight) tippt sich an den Kopf, doch Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) lässt nicht locker: Wie einst der Opa, so fahndet auch er nach dem Schatz der Templer. Angeblich haben ihn die Gründer der USA irgendwo im Lande verborgen - und überall Hinweise verstreut, wobei einer zum andern führt. Mit der Wissenschaftlerin Abigail Chase (Diane Kruger) und Computer-Ass Riley (Justin Bartha) geht Gates auf historische Schnitzeljagd. Die Zeit drängt, denn sein Konkurrent Ian Howe (Sean Bean) will sich alles unter den Nagel reißen... In Google-Kalender eintragen