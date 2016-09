Disney Cinemagic 23:30 bis 23:55 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Der Partyschreck / Projekt Poncho USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Malina plant eine große Party und möchte, dass jedes Detail perfekt wird, aber Kuzco sorgt ständig für Chaos. Als Yzma ihn in eine Stubenfliege verwandelt, hört er, wie Malina über ihn schimpft... (b) An der Kuzco Akademie findet ein Modedesign-Wettbewerb statt. Natürlich möchte jeder den coolsten Poncho entwerfen. Kuzco hat keine Lust, selbst etwas zu entwerfen und klaut lieber Guakas Poncho, um diesen als seinen eignen auszugeben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Alex Muniz, Kim Duran

