Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel D, SA 2007

Die drei ??? werden von Peters Vater nach Südafrika eingeladen. Hier wird er nämlich von der reichen Miss Wilbur als Architekt engagiert, um auf der vor Kapstadt gelegenen Geisterinsel einen Vergnügungspark zu errichten. Schon die erste Erkundung des Eilands sorgt für ein frühes Ferienende der Detektive, denn sie werden zeugen, wie ein Ungeheuer namens Tokolosh die Auftraggeberin attackiert und verletzt. Wilburs Sicherheitspersonal macht Gamba, einen Einheimischen, der die Insel als heilige Stätte seiner Ahnen bezeichnet, für den Angriff verantwortlich und nimmt ihn fest. Ist er schuldig?

Nur haarscharf sind "Die drei ???" bei der - natürlich erfolgreichen - Aufklärung ihres letzten Falls mit dem Leben davongekommen. Jetzt ist erst einmal Urlaub angesagt, finden zumindest Peter Shaw (Zweiter Detektiv) und Bob Andrews (Recherchen und Archiv). Und selbst ihr Anführer Justus Jonas (Erster Detektiv) lässt sich nicht zweimal bitten. Denn Peters Vater hat die drei Jungs nach Südafrika eingeladen. Oder genauer gesagt: auf die Geisterinsel, wo er der steinreichen Miss Wilbur beim Bau eines Themenparks helfen soll. Dort angekommen, ist für Sonnenbaden, Schnorcheln oder andere Ferienaktivitäten plötzlich keine Zeit mehr: Ein mysteriöses Ungetüm, der so genannte Tokolosh, treibt nämlich sein Unwesen und sorgt für Angst und Schrecken unter den Arbeitern. Klare Sache: ein Fall für "Die drei ???"! Noch allerdings ahnen die kühnen Hobbydetektive nicht, dass sie auf ein Geheimnis stoßen werden, das zurückreicht bis ins 17. Jahrhundert, und dieser Fall mehr mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, als ihnen lieb ist. Und schon stecken "Die drei ???" mitten in einem aufregenden Abenteuer, das alles übertrifft, was sie bisher erlebt haben ...

Schauspieler: Chancellor Miller (Jupiter Jones) Nick Price (Pete Crenshaw) Cameron Monaghan (Bob Andrews) James Faulkner (Bill) Nigel Whitmey (Al Crenshaw) Akin Omotoso (Gamba) Fiona Ramsay (Miss Wilbur) Originaltitel: The Three Investigators and the Secret of Skeleton Island Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Philip Lazebnik, David Howard, Thomas Walendy, Ronald Kruschak Kamera: Peter Joachim Krause Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 6