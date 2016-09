Disney Cinemagic 05:05 bis 06:35 Familienfilm Albert aus Versehen USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die superintelligente Mae wünscht sich nichts sehnlicher als mit ihrem Schwarm Jade auf den Schulball zu gehen, aber dieser ist bereits verabredet. Gabby, Maes beste Freundin, hat eine Idee, wie sie Mae von ihrem Liebeskummer ablenken kann. Mit Hilfe eines Computers entwickeln die Freundinnen den perfekten virtuellen Jungen Albert. Doch am nächsten Tag taucht Albert live und in Farbe in der Schule auf. Mae und Gabby stellen erstaunt fest, dass sie einen echten Jungen erschaffen haben. Das perfekte Date für den Ball ist dennoch in Gefahr, denn Regierungsbeamte zeigen großes Interesse an Albert. Die superintelligente Mae wünscht sich nichts sehnlicher als mit ihrem Schwarm Jade auf den Schulball zu gehen, aber dieser ist bereits verabredet. Gabby, Maes beste Freundin, hat eine Idee, wie sie Mae von ihrem Liebeskummer ablenken kann. Mit Hilfe eines Computers entwickeln die Freundinnen den anscheinend perfekten virtuellen Jungen Albert. Doch am nächsten Tag taucht Albert plötzlich live und in Farbe in der Schule auf. Mae und Gabby stellen erstaunt fest, dass sie einen echten Jungen erschaffen haben. Das perfekte Date für den Ball ist dennoch in Gefahr, denn bald zeigen auch Regierungsbeamte großes Interesse an Albert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: China Anne McClain (Gabby Harrison) Kelli Berglund (Mae Hartley) Marshall Williams (Albert Banks) Noah Centineo (Jaden Stark) Ashley Argota (Nevaeh Barnes) Matt Shively (Bart Hartley) Roger Bart (James Hartley) Originaltitel: How to Build a Better Boy Regie: Paul Hoen Drehbuch: Jason Mayland Kamera: David A. Makin Musik: Kenneth Burgomaster