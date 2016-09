Animal Planet 21:25 bis 21:45 Dokumentation Unheimliche Tierattacken USA 2016 Merken Eine tödliche Tigerattacke im Zoo, ein mysteriöses Vogelsterben oder ein Rudel Kojoten, das Jagd auf eine Spaziergängerin macht: In amerikanischen Notrufzentralen gehen jedes Jahr mehr als 200 Millionen Anrufe ein - tausende davon kommen von verzweifelten Menschen, die auf verschiedenste Weise mit Tieren aneinander geraten sind! Die dramatischen Zwischenfälle reichen dabei vom Angriff eines Bienenschwarms bis zur Invasion gefährlicher Raubtiere mitten in einem Wohngebiet. Doch wenn Menschenleben in Gefahr sind, bleibt den Einsatzkräften vor Ort oft keine andere Wahl, als die Bedrohung aus dem Tierreich gewaltsam zu beenden. Diese Dokumentarserie rekonstruiert die schockierenden Ereignisse anhand von realen Fällen sowie Tonmitschnitten aus der Notrufzentrale. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 911 Encounters