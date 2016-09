Animal Planet 20:15 bis 20:35 Dokumentation Die Gorilla-Schule GB 2008 Merken Gorillas sind die größten Primaten der Welt. Mit einer Körperlänge von bis zu zwei Metern und einem Gewicht bis über 200 Kilogramm sind die schwarz-grau gefärbten Riesen eine imposante Erscheinung. Doch gerade die Kleinen unter den Großen benötigen besonderen Schutz: Denn bürgerkriegsähnliche Zustände in ihrer Heimat, dem mittleren Afrika, Abholzung der Wälder sowie Wilderei machen die Arterhaltung der Menschenaffen zu einem schwierigen und mitunter gefährlichen Unterfangen. "Die Gorilla-Schule" begleitet den Tierschützer Damian Aspinall bei einem ambitionierten Auswilderungsprojekt im afrikanischen Gabun. Vor allem für die Gorilla-Waisen Oudike, Kouki und Tiya beginnt hier ein Abenteuer der besonderen Art: In einem Zoo in Großbritannien geboren, müssen sich die drei erst an ein Leben in Freiheit gewöhnen und lernen, was es heißt im Dschungel zu bestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gorilla School

