Animal Planet 17:35 bis 17:55 Dokumentation Hello World! Dave Matthews USA 2016 Merken "Hello World!" liefert atemberaubende Bilder und einzigartige Aufnahmen aus der Welt der Tiere. Ob außergewöhnliches Paarungsverhalten, clevere Verteidigungsmechanismen oder die bedingungslose Liebe einer Mutter - jede Episode widmet sich einem spannenden Thema aus dem Tierreich. Diese Dokumentarserie begleitet echte Überlebenskünstler und beeindruckende Raubtiere, von der kleinen Springspinne über den Rotfuchs bis hin zum großen Weißen Hai. Interpretiert wird die Sendung in einem neuen, musikalischen Ansatz: Jede Episode wird von zeitgenössischen, berühmten Musikern gesprochen, deren Lieder das großartige Bildmaterial musikalisch begleiten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hello World!