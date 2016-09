Animal Planet 15:15 bis 15:40 Dokumentation Wildes Jao - Die Tierwelt des Okavango-Deltas Angriff der Löwen SA 2008 Merken Tief in Botswana, im Süden Afrikas, befindet sich ein fast unberührtes Naturparadies: das Okavango-Delta. Inmitten einer Savanne, die sich zur Regenzeit in ein riesengroßes Feuchtgebiet mit Wasserläufen, Lagunen und Sümpfen verwandelt, liegt die kleine Insel Jao. Das Miniatur-Ökosystem ist der perfekte Unterschlupf für zahlreiche exotische Tierarten: Zwanzig Zentimeter kleine Zebramangusten teilen sich ihr Revier mit Kapottern und seltenen Afrikanischen Wildkatzen. Aber auch Leoparden, Krokodile oder Stachelschweine sind hier häufig zu Gast. Die Dokumentarserie "Wildes Jao" zeigt die vielfältige Fauna des kleinen Eilands in beeindruckenden Bildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals of the Okavango Delta