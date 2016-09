Animal Planet 07:35 bis 08:00 Dokumentation Leben im Galopp Auf Messers Schneide GB 2006 Merken Vom Ausmisten der Ställe bis hin zur Teilnahme an hoch dotierten Spring- und Dressurwettkämpfen, in dieser ANIMAL PLANET-Doku-Soap erlebt der Zuschauer die Welt der Pferde hautnah. Er begleitet die beiden Besitzer der renommierten Caldecote Farm Ed und Nadia Brook bei ihrer täglichen Arbeit mit den Pferden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Stable Life

