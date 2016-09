Animal Planet 05:15 bis 06:00 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2015 Merken Die Planned Pethood Plus Klinik in Denver ist Schauplatz der ergreifenden Doku-Serie "Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc". Besorgte Tierbesitzer legen hier die Gesundheit ihrer Lieblinge in die begnadeten Hände von Dr. Jeff Young. Im tagtäglichen Kampf zwischen Leben und Tod bemühen sich der Tierarzt und sein umfassendes medizinisches Team um die Beschwerden von Hund, Pferd und Co. Inmitten der Berge Colorados stehen die beherzten Bemühungen um das Wohlbefinden der Tiere im Fokus: Ob eine komplexe Hüftoperation bei einer Katze oder an einer mysteriösen Krankheit leidende Welpen - wenn jede Sekunde zählt, gehen die Tierärzte zur Rettung ihrer Patienten an die Grenzen des Möglichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet