FOX 03:20 bis 04:15 Serien Ray Donovan Folge: 12 Du bist der Wolf USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray und Avi versuchen, Eddie aufzuspüren, der mit Sullys Geld abgehauen ist. Sie können ihn tatsächlich am Bahnhof erwischen. Ebenso geht ihnen Sullys Handlanger Tiny in die Falle. Indes wirft Bunchy seinen Vater Mickey aus seiner Wohnung. Und auch Abby, die sich mit den Kindern in Malibu vor Sully versteckt, wendet sich von ihm ab. Unterdessen macht Ezra Deb einen Heiratsantrag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Steven Bauer (Avi) Katherine Moennig (Lena) Jon Voight (Mickey Donovan) Originaltitel: Ray Donovan Regie: Michael Apted Drehbuch: Ann Biderman Kamera: Matthew Jensen Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 16

