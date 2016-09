FOX 01:35 bis 02:30 Serien Ray Donovan Folge: 10 Das Gespenst am Ring USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Ezras Geld will Ray seinen Plan endlich in die Tat umsetzen: Sully soll seinen Vater Mickey ermorden. Um sich ein Alibi zu verschaffen, besucht Ray mit seiner Familie einen Boxabend in Terrys Club. Unterdessen hat Mickey ein Rendezvous. Und Bunchy trifft jemanden aus seiner Vergangenheit. Diese Begegnung bringt ihn jedoch ziemlich durcheinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Jon Voight (Mickey Donovan) Steven Bauer (Avi) Katherine Moennig (Lena) Originaltitel: Ray Donovan Regie: Tucker Gates Drehbuch: Sean Conway Kamera: Matthew Jensen Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 16