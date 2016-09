FOX 19:15 bis 20:00 Serien Nashville Falsche Hoffnung USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Rayna und Deacon sind untröstlich: Maddie ist die ständigen Streitereien mit den beiden leid und läuft kurzentschlossen von zu Hause weg. Auch Riff ist spurlos verschwunden, was Luke in arge Bedrängnis bringt: Er muss schnellstmöglich einen Ersatzkünstler finden. Währenddessen gelingt es Autumn, einen Keil zwischen Gunnar und Scarlett zu treiben. Für Juliette wiederum wird Averys Verbindung zu Layla allmählich zu einer ernstzunehmenden Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Sam Palladio (Gunnar Scott) Originaltitel: Nashville Regie: Mike Listo Drehbuch: Paul Keables Kamera: Shawn Maurer