FOX 16:55 bis 17:40 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Schönheitsfehler USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine mit Betäubungsmittel vollgepumpte Tote gibt Danny und Baez Rätsel auf. Die Frau hatte ihrem Mann gesagt, sie wolle in den Urlaub fahren, tatsächlich hatte sie einen Termin für eine Schönheitsoperation. Erin verliert eine Wette gegen Linda und muss daraufhin zum Speed Dating. Als sie von einem ihrer Gegenüber beschimpft wird, flüchtet sie. Zu Hause erfährt sie, dass der Wüstling ein Kollege ist, dem sie bald im Gericht begegnen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Siobhan Byrne O'Connor Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6