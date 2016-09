FOX 07:00 bis 07:45 Krimiserie Navy CIS Der Hinterhalt USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Das NCIS-Team bekommt einen anonymen Hinweis auf terroristische Aktivitäten. Als Paula Cassidy und ihr Team der Spur nachgehen wollen, tappen sie in eine Falle. Zwei Agenten sterben, und Cassidy gibt sich selbst die Schuld an den Ereignissen. Als Gibbs und sein Team die Ermittlungen aufnehmen, stellt sich heraus, dass der Selbstmordattentäter bereits mindestens einen Tag vor Explosion der Bombe tot war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Jessica Steen (Special Agent Paula Cassidy) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore jr. Drehbuch: John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16