Die Reportage zeigt in Pop Up Stores Teil 2 was Pop Up ist und vor allem, dass Pop Ups keine Großstadt benötigen um zu funktionieren. Pop Up Stores sind kurzfristige, temporäre Geschäfte, die aus dem Nichts an ungewöhnlichen Locations auftauchen. Die Idee des modernen Shop-Konzeptes wurde 1999 in Tokio entwickelt. 2004 eröffnete das erste Pop Up Geschäft in Deutschland und vor ca. 3 Jahren ist diese Entwicklung auch in Österreich angekommen. ATV Die Reportage begleitet Leute, die ihre Ideen an ungewöhnlichen Locations ausprobieren. Vom großen Event in der Wiener Staatsoper, über namhafte Brands wie Lena Hoschek bis hin zum ländlichen Wanderkino und Kunst Pop Up Store im Friseursalon ist alles dabei.