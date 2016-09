ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Eine Flasche Wein und ein Presslufthammer USA 2010 2016-09-20 16:55 Stereo Merken Lyndsey möchte mit Alan zusammenziehen - er bittet um Bedenkzeit. Obwohl Alan Charlie anvertraut, dass er Lyndsey nicht wirklich liebt, sieht der seine Chance, seinen Bruder endlich loszuwerden. Charlie versucht, es Alan im Haus so ungemütlich wie möglich zu machen - doch diese Strategie scheitert. Als Alan sich endlich durchgerungen hat, mit Jake zu Lyndsey und ihrem Sohn Eldridge zu ziehen, taucht Alans alte Flamme Melissa auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Makelroy) Kelly Stables (Melissa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12