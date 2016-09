ATV 15:30 bis 16:00 Comedyserie 2 Broke Girls Das Reality-Problem USA 2014 Stereo Wieder da Merken Ein Fernsehproduzent fragt bei Max und Caroline an, ob er eine Szene für Kim Kardashians Reality-TV Show am Ausgabefenster ihres Cupcake-Geschäfts drehen darf. Vor allem Caroline ist begeistert von der Idee und freut sich darauf eine prominente Persönlichkeit zu treffen, während Max in erster Linie daran denkt ihre Cupcake-Marke einem Millionenpublikum so gut wie möglich zu verkaufen. Doch anscheinend gibt es Probleme beim Dreh und Kim Kardashians Besuch ist ungewiss? Gaststar: Kim Kardashian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Kim Kardashian (Kim Kardashian) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12