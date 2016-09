Sofia hat für "Hammer & Sichl" einen Auftrag an Land gezogen: Ihre Freundin Cornelia hat sich von ihrem Mann getrennt. Nun sollen Jens und Toni ihren Umzug schnellstmöglich über die Bühne bringen. Wer Toni kennt, weiß jedoch, dass Möbel schleppen nicht unbedingt seine Stärken sind. Da trifft es sich nur zu gut, dass just als sie losfahren wollen, Tonis Mutter Gertrud in München auftaucht. Die angeblich schwerkranke ältere Dame ist wegen eines Arzttermins in der Stadt. Klar, dass Toni seiner Mutter jeden Wunsch von den Lippen abliest. Als sie sich nach Tonis Leben erkundigt, erzählt er von seinem erfolgreichen Unternehmen und seiner angeblichen Verlobung. Nur zu blöd, dass Gertrud Tonis Auserwählte sofort kennenlernen möchte. Ausgerechnet Frau Spitz springt in die Bresche. Dass das nicht ohne Probleme abläuft, versteht sich fast von selbst?. In Google-Kalender eintragen