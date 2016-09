ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Unbegrenztes Wissen USA 2001 2016-09-20 12:10 Stereo Merken Ein Sandsturm auf dem Planeten Abydos flüstert Daniels (Michael Shanks) Namen. SG-1 entdeckt in dem mysteriösen Wirbelsturm einen ungewöhnlich kleinen Jungen, der anscheinend sehr intelligent und weise ist. Da er mit dem genetischen Gedächtnis der Goa'uld versehen, ist, könnte er eine mächtige und wirkungsvolle Waffe gegen die bisher unbesiegbaren Feinde werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Bonnie Bartlett (Linea) Don S. Davis (General Hammond) Lane Gates (Shifu) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12