SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges JetztMusik Toys' R' Us. Spielzeug in der Neuen Musik Merken Die Neue Musik hat ein großes Herz: Ob Ratsche, Tröte oder Quietschente - jedes Instrument, und sei es auch noch so infantil konnotiert, darf sich heute gleichwertig zum traditionellen Instrumentarium der westlichen Kunstmusik gesellen oder dieses sogar ersetzen. Ein ganz neues Phänomen ist das allerdings nicht: Schon 1948 hatte John Cage mit seiner Suite for Toy Piano die exklusiven und elitären Ansprüche der klassischen Musikwelt in Frage gestellt. Inzwischen erfreut sich das Kinderspielzeug gerade bei Vertretern der jüngeren Generation größerer Beliebtheit denn je. Waren antielitäre Ambitionen und Erweiterung des Klangvokabulars die Hauptanliegen der Nachkriegsavantgarde, stellt sich heute die Frage, welches Bedürfnis in einem hochtechnisierten und multimedialen Zeitalter den Griff zum Spielzeug motiviert? Spiegelt es die Überforderung einer Generation mit den unendlichen Möglichkeiten? Ist es eine humorvolle oder gar zynische Art sich vom Ernst der zeitgenössischen Musikwelt und der Komponistenrolle zu distanzieren? Oder steckt dahinter eine heimliche Sehnsucht nach einer einfachen, unschuldigen Welt ohne Erwartung und Verantwortung? Barbara Eckle geht der rätselhaften Anziehungskraft des Spielzeugs in der Neuen Musik auf den Grund. In Google-Kalender eintragen