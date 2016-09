SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges Tandem Mit dem Aufnahmegerät durch Afrika. Der Musikethnologe Gerhard Kubik 2016-09-20 10:05 Merken Seine erste Reise nach Afrika unternahm Gerhard Kubik vor fast 60 Jahren. Seither erforscht der Wiener Musikethnologe die Ursprünge von Jazz und Blues in Afrika. Neben Musik hat er auch Geschichten aufgenommen, die nur mündlich erzählt, aber nie aufgeschrieben wurden. Vieles davon ist heute vergessen. Gerhard Kubik hat eines der weltweit größten Archive afrikanischer Musik und Oralliteratur aufgebaut. Der 81-Jährige arbeitet unermüdlich: nach wie vor unternimmt er jedes Jahr eine lange Forschungsreise nach Afrika. Er schreibt Bücher, unterrichtet an Universitäten und er tritt regelmäßig mit seiner Jazzband auf. In Google-Kalender eintragen