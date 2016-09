SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde Metamorphosen und andere Verwandlungen (1) Merken Das Zauberwort "Verwandlung" ruft viele Assoziationen hervor: von den "Metamorphosen" des Ovid bis hin zu denen von Richard Strauss, von den organischen Verwandlungen eines Schmetterlings bis hin zum kafkaesken Erwachen in neuer Gestalt. Brennspiegelartig macht die Erzählung über Gregor Samsa klar: Verwandlung ist mehr als nur eine Veränderung. Verwandlung kann "ungeheuer" sein, das Magische schwingt mit. Verwandlungen sind meist überraschend, verblüffend, manchmal auch fremd, ja befremdend oder gar grotesk. Metamorphosen finden wir auch auf den rein instrumentalen Schauplätzen der Sinfonie oder Sonate, der Fuge oder vor allem der Variation. Spannend, was da dem Thema als Dramatis Persona im Laufe einer Musik widerfährt, bis hin zu seiner möglichen Auflösung. Doch selbst noch in der entlegensten Variation ist das Thema in seiner Verwandlung präsent, zumindest als Reminiszenz. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfgang Sandberger