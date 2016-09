hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Reto U. Schneider, "Gesichts-Blinder" Merken Die Kunst, Wissenschaft in Form von Geschichten zu erzählen, beherrscht er meisterhaft. Und für eine gute Geschichte scheut er auch nicht davor zurück, sehr persönlich zu werden. Reto U. Schneider, stellvertretender Chefredakteur von NZZ-Folio, dem monatlichen Magazin der Neuen Züricher Zeitung, hat als Wissenschaftsjournalist viele Preise gewonnen. Sein "Buch der verrückten Experimente" wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres gekürt und in acht Sprachen übersetzt. Im hr2-Doppelkopf mit Gastgeberin Regina Oehler erzählt Reto Schneider, wie er bei seinen Recherchen für ein Heft über Wahrnehmung entdeckt hat, dass er gesichtsblind ist, also Gesichter nicht auseinanderhalten kann. Und wie ihm dadurch im Nachhinein viele irritierende Erfahrungen aus seiner Vergangenheit verständlicher wurden. Und er spricht darüber, wie leicht wir uns von unseren Erwartungshaltungen in die Irre führen lassen. Und dass er am liebsten solche Geschichten schreibt, bei denen er am Anfang seiner Recherchen selber nicht weiß, was er für falsch und für richtig, für gut und für schlecht befinden soll. In Google-Kalender eintragen Moderation: Regina Oehler