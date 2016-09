NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 19. September 1991: In den Alpen wird der Ötzi gefunden Merken Einer von uns: gestorben in den tief verschneiten Ötztaler Alpen vor mehr als 5.000 Jahren. Der Mann aus dem Eis, weltbekannt geworden unter dem Namen "Ötzi", wurde an einem sonnigen Septembertag von einem Ehepaar aus Nürnberg entdeckt. Als die beiden Wanderer den Oberkörper eines Menschen aus dem Schmelzwasser einer Felsmulde ragen sahen, dachten sie, es müsse vor kurzer Zeit jemand an dieser Stelle verunglückt sein. Der Fund erregte international Aufsehen: Das gab es noch nie, eine Mumie, mehrere Tausend Jahre alt und in ausgezeichnetem Zustand, mitsamt vollständiger Bekleidung und Ausrüstungsgegenständen. Für die Wissenschaft öffnete sich ein Fenster zu einer Epoche, die als verschüttet galt. Inzwischen ist der Ötzi zum Star des Archäologischen Museums in Bozen geworden. Die Mumie liegt gut gekühlt hinter Glas. Um einen Blick auf den Ötzi werfen zu können, stehen die Besucher Schlange. In Google-Kalender eintragen