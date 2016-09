Bayern 4 00:05 bis 02:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (I) 2016-09-19 00:05 Merken <bk>Peter Tschaikowski: "Romeo und Julia", Ouvertüre (Berliner Philharmoniker, Leitung: Ion Marin)<ek><bk>Henry Purcell: "The Fairy Queen", Klagelied der Fairy Queen aus dem 5. Akt (Dorothee Mields, Sopran; Lautten Compagney Berlin, Leitung: Wolfgang Katschner)<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch: "Hamlet", Suite op. 116 (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Leonid Grin)<ek><bk>Henry Purcell: "If music be the food of love" (Dorothee Mields, Sopran; Lautten Compagney Berlin)<ek><bk>Felix Mendelssohn: "Ein Sommernachtstraum", Bühnenmusik (Lynne Dawson, Sopran; Dalia Schaechter, Mezzosopran; Frauenchor des Rundfunks Berlin; Deutsches Sinfonieorchester, Leitung: Vladimir Ashkenazy)<ek>. In Google-Kalender eintragen