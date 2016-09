Bayern 4 21:05 bis 23:00 Sonstiges U21 - Klassik Underground Die U21 Radio Show Live Merken Er spielt nicht nur einfach ein Instrument. Schlagwerk, das ist wie ein kleines Orchester, findet Simone Rubino. Die Mama wollte ja, dass er Klarinette lernt, aber das war dem 23-jährigen Italiener viel zu langweilig. Seit ein paar Jahren studiert er inzwischen an der Münchner Musikhochschule. Hier hat der gebürtige Turiner vor ein paar Jahren beim ARD-Musikwettbewerb ordentlich abgeräumt: 1. Preis und Publikumspreis. Und auch sonst ist er sehr erfolgreich unterwegs. Die Mama ist da sicher stolz. Ob er sie vermisst, wo's in München die beste Pizza und den schlechtesten Espresso gibt, das erfahrt ihr bei Klassik Underground. Einmal im Monat geht's für U21, das junge Magazin von BR-KLASSIK, raus aus dem Studio und rauf auf die Bühne derMilla. Immer gemeinsam mit Künstlern aus der Klassikszene. Für Warming Up und Live-Mix vor Ort sorgt francis b. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Simone Rubino (Schlagzeuger)