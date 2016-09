Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Antonio Vivaldi: Concerto G-Dur, "Alla rustica" (Tafelmusik Baroque Orchestra Toronto, Leitung: Jean Lamon)<ek><bk>Gioacchino Rossini: Variationen C-Dur (Eduard Brunner, Klarinette; Münchener Kammerorchester, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Ottorino Respighi: "La Boutique fantasque" (Israel Philharmonic Orchestra, Leitung: Georg Solti)<ek><bk>Nikolaj Rimski-Korsakow: "Scheherazade" op. 35 (Boston Symphony Orchestra, Leitung: Seiji Ozawa)<ek><bk>Franz Xaver Mozart: Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur (Sinfonieorchester St. Gallen, Klavier und Leitung: Howard Shelley)<ek><bk>Gabriel Fauré: "Masques et bergamasques" op. 112 (Orchestre de la Suisse Romande, Leitung: Kazuki Yamada)<ek><bk>Claude Debussy: "Suite bergamasque" (Orchestre National de Lyon, Leitung: Jun Märkl)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: "Le Cygne" (Christian Poltéra, Violoncello; Kathryn Stott, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen