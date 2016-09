ProSieben 08:50 bis 10:35 Actionfilm Teenage Mutant Ninja Turtles USA 2014 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Superbösewicht Shredder hat mithilfe seiner Gang in New York die Macht ergriffen. Polizei und Politiker können nichts gegen die Herrschaft des Verbrechers tun. Nur die Teenage Mutant Ninja Turtles stellen sich Shredder entgegen und fordern ihn zum Kampf heraus In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Megan Fox (April O'Neil) Will Arnett (Vernon Fenwick) William Fichtner (Eric Sacks) Danny Woodburn (Splinter) Noel Fisher (Michelangelo) Jeremy Howard (Donatello) Whoopi Goldberg (Bernadette Thompson) Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles Regie: Jonathan Liebesman Drehbuch: Josh Applebaum, André Nemec, Evan Daugherty Kamera: Lula Carvalho Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12