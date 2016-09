Zee.One 04:15 bis 06:15 Komödie Good Boy Bad Boy IND 2007 Nach einer Vorlage von Ashwini Chaudhary HDTV 20 40 60 80 100 Merken Raju und Rajan studieren am selben College und könnten unterschiedlicher nicht sein. Raju ist ein Draufgänger und faul, Rajan ist ein Student mit sehr guten Noten und hat außer dem Studium nichts im Kopf. Ihre Väter möchten gerne, dass ihre Söhne anders sind. Rajus Vater will, dass er fleißiger ist. Rajans Vater wünscht sich, dass sein Sohn mehr aus sich herausgeht. Dann bekommt das College einen neuen Direktor, Herrn Awasthi, der die Klassen völlig neu aufteilt, um so die Studenten mehr zu fordern. Raju passt eher in die Klasse C für faule und etwas dumme Studenten. Rajan wird für die Klasse A identifiziert, da er ein Student mit sehr gutem Wissen ist. Nun hat sich Raju aber in ein Mädchen aus der A-Sektion verguckt und überredet Rajan mit ihm zu tauschen. Doch der Direktor kommt hinter den Schwindel und möchte seinen Studenten eine Lektion erteilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emraan Hashmi (Raju P. Malhotra) Isha Sharvani (Rashmi D. Awasthi) Tanushree Dutta (Dinky Kapoor) Paresh Rawal (Principal Diwan Chand Awasthi) Sushmita Mukherjee (Prof. Bebo Chatterjee) Kabir Sadanand (Willyboy) Tusshar Kapoor (Rajan P. Malhotra) Originaltitel: Good Boy, Bad Boy Regie: Ashwini Chaudhary Drehbuch: Ashwini Chaudhary Kamera: Manoj Soni Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6