Zee.One 22:15 bis 00:15 Filme Manjunath IND 2014 HDTV

Ein packendes Drama nach einer wahren Begebenheit. Der junge Angestellte Manunjath hat es geschafft. Aus einfachen Verhältnissen hat er sich hochgearbeitet zum Absolventen einer Elite-Uni, dem Indian Institute of Management Lucknow. Da macht er eine erschreckende Entdeckung. Sein Arbeitgeber reichert heimlich Kraftstoff mit billigen Giftstoffen an, um kostengünstiger produzieren zu können. Ausflüge ins indische Hinterland zeigen ihm, wie fatal die Auswirkungen der giftigen Stoffe auf die Natur des Landes und Gesundheit der Bevölkerung sind. Manunjath beschließt, dagegen anzugehen. Doch das hat gefährliche Konsequenzen. "Manunjath ist ein tapferer Film", schrieb ein indischer Kritiker nach der Premiere, "genau wie der Mann, auf dessen Geschichte er basiert". Ein andrer urteilte: "der Regisseur baut Manunjath Geschichte auf wie Orson Welles seinen ?Citizen Kane'". Für die Authentizität des Films bürgt die Unterstützung durch den Manjunath Shanmugam Trust, den Manunjaths Eltern eingerichtet haben.

Schauspieler: Anjori Alagh (Sujata) Karan Ashar (Undy) Asif Basra (Devendra) Seema Biswas (Manju's Mother) Saksham Dayma (Inspector Sukla) Divya Dutta (Anjali) Kishore Kadam (Manju's Father) Originaltitel: Manjunath Regie: Sandeep A. Varma Drehbuch: Nitin Dwivedi, Sandeep A. Varma Altersempfehlung: ab 6