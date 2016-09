Zee.One 18:15 bis 20:15 Komödie Malamaal Weekly IND 2006 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Dorf Laholi ist völlig verarmt, seit es die Dürre in hohe Verschuldung bei der raffgierigen Großgrundbesitzerin getrieben hat. Einzig die wöchentliche Lotterie bleibt den Bewohnern, um sich etwas von der Misere ihres Daseins abzulenken. Auch für den gewitzten Lotterieverkäufer Lilaram sind die Dinge schwieriger geworden. Von jedem Gewinn erhält er eine kleine Provision, doch seit das letzte Mal ein Los aus dem Dorf Geld eingefahren hat, ist es eine Weile her. Da schafft es ein Lottoschein aus Laholi, den Jackpot zu knacken - ein kleines Vermögen ist plötzlich ins Dorf unterwegs. Kurzum beschließt Lilaram, sich das goldene Los unter den Nagel zu reißen. Doch als er bei dem dorfeigenen Trunkenbold Anthony vorstellig wird, liegt dieser tot am Boden seines Hauses - vor Freude über den Gewinn hat ihn der Schlag getroffen. Gerade, als Lilaram versucht, ihm den wichtigen Zettel aus den verkrampften Fingern zu entwenden, taucht der Milchverkäufer Ballu auf und verdächtigt Lilaram, Anthony umgebracht zu haben. Notgedrungen weiht Lilaram Ballu in den Plan ein und bietet ihm die Hälfte des Gewinns. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die von dem großen Los Wind bekommen haben. Ein regelrechtes Wettrennen um den wertvollen Schein beginnt, denn auch die Lotteriebehörde ist bereits nach Laholi unterwegs, um dem glücklichen Gewinner persönlich zu gratulieren. Der Erfolgsregisseur Priyadarshan ("Garam Masala") landete mit dieser turbulenten und frechen Provinz-Komödie einen Überraschungshit beim indischen Publikum, der sofort Remakes in Telugu und Malayalam nach sich zog. Mit großem Vergnügen werfen sich die Altstars Paresh Rawal und Om Puri die Gags um die Ohren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paresh Rawal (Lilaram 'Lila') Om Puri (Balwant 'Balu') Riteish Deshmukh (Kanhaiya - Chokhey's son) Reema Sen (Sukhmani 'Sukhi') Rajpal Yadav (Baj 'Bajey' Bahadur) Asrani (Chokhey) Shakti Kapoor (Joseph) Originaltitel: Malamaal Weekly Regie: Priyadarshan Altersempfehlung: ab 6