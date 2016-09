Zee.One 16:15 bis 18:15 Komödie Nur Dir zuliebe IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rajat, Nishant und Vikrant sind ein unzertrennliches Trio. Nichts kann die drei jungen Männer auseinanderbringen, die zusammenwohnen, leben und arbeiten. Oder doch? Charu, Neha und Riya erobern die Herzen der drei. Jede der schönen Inderinnen sucht sich einen der Kerle aus, und gemeinsam erleben sie sonnige Traumtrips an die Strände vor Mumbai. Charu nutzt Nishant eiskalt aus, und zwingt ihn, ihre Arbeit zu erledigen, während sie sich auf seine Kosten teure Kleidung kauft. Riya schwört Vikrant, dass sie nicht mehr an ihrem Ex-lover Varun hängt. Bis er die beiden inflagranti er wischt, und aus dem harmonischen Sechserteam nach und nach ein Haufen Streithähne wird. Einer der Jungs zieht schließlich aus. Solldas wirdklich das Ende der schönen Zeit gewesen sein? Die drei Freunde, versuchen, saich zusammenzuraufen. Fragt sich nur: Sind die Mädels Teil der Lösung, oder Teil des Problems? Genießen Sie diesen jungen, sommerlichen Film voller Flirts und Spaß, und lassen Sie sich von Bollywood verzaubern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imran Khan (Sriram Venkat) Kareena Kapoor Khan (Dia Sharma) Nizhalgal Raviee (Srirams Vater) Anupam Kher (Sammler) Shraddha Kapoor (Vasudha Natrajan) Sujatha Kumar (Srirams Mutter) Kalyani Natarajan (Srirams Schwägerin) Originaltitel: Gori Tere Pyaar Mein Regie: Punit Malhotra Drehbuch: Punit Malhotra, Arshad Sayed Kamera: Mahesh Limaye Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 6