ORF 1 01:10 bis 01:55 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und die Familiengruft USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Isabel Van Doren, Ehefrau des Boulevardblatt-Herausgebers Terrence Van Doren, landet mit ihrem Auto im Hudson River und ertrinkt. Anscheinend wurde das Auto durch eine Motorradgang von der Straße abgedrängt. Aber Laura findet schon bald heraus, dass an der Geschichte hinten und vorne nichts stimmt. Sie nimmt den Ehemann, einen dubiosen, aber einflussreichen Zeitungsmagnaten genauer unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Jeffrey Pierce (Terrence Van Doren) Betty Gilpin (Isabel Van Doren) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Amanda Green, Nikhil S. Jayaram Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12