ORF 1 22:00 bis 22:45 Arztserie The Night Shift Gerettet USA 2015 2016-09-19 01:55 Stereo Untertitel 16:9 Seit jener ereignisreichen Nacht hat sich in der Notaufnahme einiges verändert. TC wurde nach seinem Nervenzusammenbruch suspendiert und macht eine Therapie. Und Topher hat die Leitung der Nachtschicht übernommen. Ragosa ist nach seiner schweren Operation auch wieder im Dienst und muss gleich eine schwierige Entscheidung treffen: Ein Mann wurde im Aufzugsschacht eingeklemmt. Nur durch eine riskante Bypassmethode könnte sein Leben gerettet werden. Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Freddy Rodríguez (Michael Ragosa) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) Originaltitel: The Night Shift Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Gabe Sachs, Jeff Judah Kamera: Lex DuPont Musik: Fred Coury Altersempfehlung: ab 12