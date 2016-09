ORF 1 21:05 bis 21:50 Arztserie Grey's Anatomy Code Pink USA 2016 2016-09-20 10:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nachdem ein Kind aus dem Krankenhaus verschwunden ist, sieht sich Bailey gezwungen einen "Code Pink" auszurufen. Alle Stationen sind somit verschlossen, was Ben in eine schwierige Situation bringt. Seine schwangere Patientin Gretchen braucht dringend einen Not-Kaiserschnitt. Es geht um Leben und Tod. Obwohl Ben noch nicht die nötige Qualifikation hat, führt er den Eingriff durch. Erneut kommt es zu einer Auseinandersetzung mit Bailey, in ihrer Funktion als Chefärztin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Jen Klein Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12