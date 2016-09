ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Probewohnen bei Mutter USA 2011 2016-09-20 16:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Amy ist sauer auf Sheldon und so bittet sie Leonard sie auf eine Hochzeitsfeier zu begleiten. Sheldon spielt lieber mit seiner neuen Modelleisenbahn. Für Howard ist es selbstverständlich, dass Bernadette nach ihrer Hochzeit zu ihm und seiner Mutter zieht. Bernadette ist zutiefst geschockt und es entsteht ein riesiger Streit. Howard kann sie überreden, ein Probewochenende mit der zukünftigen Schwiegermutter zu verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Dave Goetsch Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6