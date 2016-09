ORF 1 15:20 bis 15:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Reeses Braut (1) USA 2006 2016-09-20 10:15 Dolby Untertitel Merken Weil Hal und Lois zu einem Klavierkonzert fahren, soll Großmutter Ida auf Reese und Malcolm aufpassen - sehr zum Unwillen der beiden. Aber Ida wartet mit einer Überraschung auf: Da sie der Meinung ist, dass Reese endlich eine Frau haben sollte, will sie Reese mit Raduca verheiraten - allerdings erst, nachdem ihr Enkel bewiesen hat, dass er ein Mann ist. So kommt es zu einem Wettkampf zwischen Malcolm und Reese ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Justin Berfield (Reese) Christopher Masterson (Francis) Catherine Lloyd Burns (Caroline) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Rob Ulin Drehbuch: Linwood Boomer Kamera: Tim Bellen Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12