ORF 1 09:30 bis 10:10 Serien Brothers & Sisters Folge: 91 Romeo und Julia USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Rebecca spürt, dass es kein Zurück in ihre Beziehung mit Justin gibt. Außerdem ist sie besorgt um ihre Mutter. Inzwischen hat sich Sarah bereit erklärt, die Kostüme für die Romeo und Julia Aufführung an Coopers Schule zu schneidern. Mit dem Hintergedanken, dass sich so die Chancen erhöhen, dass er von einer reichen Privatschule aufgenommen wird. Bildergalerie Schauspieler: Dave Annable (Justin Walker) Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Balthazar Getty (Tommy Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Luke Macfarlane (Scotty Wandell) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Ken Olin Drehbuch: Clifford Olin, Stephen Tolkin Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Grant-Lee Phillips