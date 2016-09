ORF 3 22:45 bis 23:35 Dokumentation Auf der Suche nach dem Gedächtnis - Der Hirnforscher Eric Kandel D 2008 Wh. im Nachtprogramm, ORFIII Stereo 16:9 Merken In der Fachwelt zählt er zu den ganz Großen der Wissenschaft, einer breiten Öffentlichkeit in Österreich ist er noch kaum bekannt: Eric Kandel, Nobelpreisträger im Jahr 2000 in Medizin. Nach dem Einmarsch der Hitler-Truppen, musste der gebürtige Wiener Jude im Alter von 9 Jahren sein Heimatland verlassen. Sein Forschungsthema hängt eng mit seinen traumatischen Kindheitserlebnissen in der Nazizeit in Wien und dem Holocaust zusammen - die Suche nach dem Gedächtnis. Mit der Filmemacherin Petra Seeger begibt sich Eric Kandel für diese Dokumentation auf eine sehr persönliche Reise in sein eigenes Gedächtnis, in die Erinnerung an sein eigenes, dramatisches Leben. Gleichzeitig bringt er dem Zuseher charismatisch, spannend und verständlich die Grundlagen seiner Entdeckungen näher - wie es ihm gelang, die Vorgänge im Gehirn zu enträtseln, die hinter den fantastischen Möglichkeiten des menschlichen Gedächtnisses stehen. Seine Entdeckungen haben neben anderen Ergebnissen der modernen Gehirnforschung das Bild des Menschen über sich selbst revolutioniert. Eine Dokumentation von Petra Seeger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf der Suche nach dem Gedächtnis Regie: Petra Seeger Drehbuch: Petra Seeger Kamera: Mario Masini, Robert Winkler