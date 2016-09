ORF 3 21:05 bis 21:55 Dokumentation Die Macht des Unbewussten D 2011 2016-09-19 02:00 Stereo 16:9 Merken "Die Macht des Unbewussten" begleitet Neurowissenschaftler in aller Welt bei ihren zum Teil verblüffend unterhaltsamen Experimenten: am Beispiel von Martha und Jake: zwei Menschen, die sich zufällig über den Weg laufen. Und die - wie wir alle - von unbewussten Mustern im Kopf gesteuert werden, angefangen beim Zähneputzen am Morgen, bei der Auswahl der Anziehsachen; der Art, Auto zu fahren bis hin zu möglicherweise der wichtigsten Entscheidung unseres Lebens: der Frage, in wen wir uns verlieben. Aufwendige 3D-Animationen geben ungeahnte Einblicke tief in die Köpfe von Martha und Jake. Sie zeigen: Der Verstand ist schnell überfordert, wenn es darum geht, uns sicher durch den Alltag zu navigieren. R: Freddie Röckenhaus, Petra Höfer und Francesca D'Amicis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Macht des Unbewussten