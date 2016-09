ORF 3 20:15 bis 21:05 Dokumentation Was Eltern wollen A 2016 2016-09-19 01:15 Stereo 16:9 Merken Die Eltern sind aus der Schule heute nicht mehr weg zu denken. Mehr denn je mischen sie mit beim Lernen, halten Lehrer auf Trab und gehen sogar anwaltlich gegen schlechte Noten vor. Das böse Wort von den ?Helikopter-Eltern? macht die Runde - sie kreisen laut über ihren Kindern, um sie zum maximalen Erfolg zu führen - oder das, was sie dafür halten. Szenen wie beim Linzer Kindermarathon haben den Verantwortlichen zu denken gegeben, scheint doch der Druck zum Siegen jetzt in jeden noch so kindlichen Bereich vorzudringen. Die Dokumentation von Christian Hager lässt Vertreter der heutigen Elterngeneration und ebenso Lehrer und Psychologen zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was Eltern wollen