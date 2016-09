Silverline 01:20 bis 02:55 Horrorfilm Dictado E 2012 20 40 60 80 100 Merken Daniel bekommt unerwarteten Besuch von einem alten Freund, den er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat. Doch der begeht in der Nacht Selbstmord und hinterlässt seine kleine Tochter Julia, die bald von Daniel und seiner Frau Laura aufgenommen wird. Das kleine Mädchen entwickelt in ihrem neuen Heim eine unheimliche Präsenz und weckt in Daniel Ängste und Erinnerungen, die er schon lange vergessen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juan Diego Botto (Daniel) Bárbara Lennie (Laura) Mágica Pérez (Julia) Marc Rodríguez (Mario) Àgata Roca (Luisa) Nora Navas (Beatriz) Cristina Azofra (Clara) Originaltitel: Dictado Regie: Antonio Chavarrías Drehbuch: Antonio Chavarrías, Lluís Arcarazo, Jordi Galceran Kamera: Guillermo Granillo Musik: Zacarías M. de la Riva, Joan Valent Altersempfehlung: ab 16