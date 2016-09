Silverline 21:50 bis 23:55 Horrorfilm Dawn of the Dead I, USA 1978 20 40 60 80 100 Merken Zombies sind umherwandelnde Untote auf der Suche nach ihrer Nahrung, nach warmem Menschenfleisch, ziehen durchs Land und bevölkern die Straßen der Städte. Ein Biss von ihnen führt rasch zum Tode, und die Toten erheben sich wieder als Zombies. Unter den noch lebenden Menschen herrscht Chaos. Gesetzlose plündern und morden. Das Kriegsrecht wird ausgerufen. Eine wirksame Strategie gegen die Zombies gibt es nicht, weil sich viele aus ethischen Gründen den Notmaßnahmen widersetzen. Polizei und Armee gehen mit aller Härte gegen die zügellose Gewalt vor, während immer mehr Menschen ohne Rücksicht auf andere nur noch ihr Leben retten wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Emge (Stephen) Ken Foree (Peter) Scott H. Reiniger (Roger) Gaylen Ross (Francine) David Crawford (Dr. Foster) David Early (Mr. Berman) Richard France (Scientist) Originaltitel: Dawn of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Michael Gornick Musik: Dario Argento, Goblin, Agostino Marangolo, Massimo Morante, Fabio Pignatelli, Claudio Simonetti Altersempfehlung: ab 16