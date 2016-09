Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Depressionen - Die Elektroschocktherapie ist zurück / Wetterfühlig - Eingebildet oder wirklich? CH 2016 2016-09-20 05:50 Stereo HDTV Merken Depressionen - Die Elektroschocktherapie ist zurück: Depressionen werden heute vorwiegend mit Medikamenten und Psychotherapie behandelt, nicht immer erfolgreich. Wenn nichts mehr hilft, kann die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) schwer Depressiven Linderung bringen. Immer mehr Fachleute sind davon überzeugt - obwohl das Image der Schockbehandlung nach wie vor schlecht ist. "Puls" zeigt, was an der Therapie wirklich dran ist, und Experten beantworten im Online-Chat Fragen zu Depressionen. Wetterfühlig - Eingebildet oder wirklich?: Wenn die Temperatur akut fällt, der Luftdruck sinkt, schmerzt das Knie, beginnt das Kopfweh oder die Übelkeit. Alles nur Einbildung, sagen die skeptischen Fachleute - Nocebo-Effekt. Doch immer mehr Studien deuten darauf hin, dass es durchaus biologische Erklärungen für verstärkte Schmerzen oder sogar vermehrte Herzinfarkte bei Wetterwechseln gibt. "Puls" geht auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls