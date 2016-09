Schweiz 2 15:00 bis 15:50 Comedyserie Desperate Housewives Die Leiche USA 2011 Dolby Digital HDTV Merken Das Verschwinden der Leiche löst eine Panikreaktion bei Lynette und Gaby aus, so dass Bree das Heft in ihre Hände nehmen muss. Sie kommt dem Rätsel auf die Spur: Die Leiche wurde bei Sondiergrabungen für die geplante Überbauung entdeckt. Lynette leidet unter dem vertraulichen Umgang ihrer Tochter Penny mit Toms Freundin Jane. Auf Rat von Renee treibt sie einen Keil zwischen die beiden und bedauert das schon sehr bald. Susan findet einfach keinen Weg, ihren Kunstlehrer Andre für ihre Arbeiten zu begeistern, im Gegenteil: Sie wird vom Kurs ausgeschlossen. Als sie zudem erfährt, dass ihre drei Freundinnen ihr wichtige Informationen vorenthalten, ist für sie die Grenze des Zumutbaren erreicht. Aus Angst davor, ins Gefängnis zu kommen, bitten Carlos und Gaby ihre Nachbarn Tom und Lee darum, sich im Ernstfall um ihre Kinder zu kümmern. Diese erklären sich unter einer Bedingung bereit dazu: Ein gemeinsames Nachtessen soll zeigen, ob Juanita und Celia sich tatsächlich - wie Gaby behauptet - in kürzester Zeit zu mustergültigen Kindern entwickelt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Vanessa Williams (Renee Perry) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Doug Savant (Tom Scavo) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Jeff Greenstein Drehbuch: Marc Cherry, Jeff Greenstein Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12