Sonstiges Le court du jour: Journalistes pour la paix Rwanda : Radio Agatashya CH Stereo 1994, le génocide est à son paroxysme: 800'000 morts selon l'ONU. Le journaliste Philippe Dahinden couvre le génocide pour la RTS. Partout des transistors vomissent des appels au massacre. Écoeuré, il recrute des journalistes locaux hutus et tutsis et convainc des journalistes et techniciens suisses de monter une radio avec des bouts de ficelles. Radio Agatashya est née... La Fondation Hirondelle sera créée l'année suivante pour planter ailleurs d'autres antennes.