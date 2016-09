RTS Deux 20:15 bis 20:45 Sonstiges Scènes de ménages F Stereo Untertitel Merken Des scènes de ménages du quotidien à travers trois couples de générations différentes: Marion et Cédric les trentenaires, Liliane et José les quinquagénaires, Huguette et Raymond les septuagénaires. Tous les coups sont permis pour ces trois couples unis pour le meilleur et pour le pire. Votre couple vous désole? Vous vous lamentez de vivre seul? Scènes de Ménages va vous aider à relativiser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scènes de ménages

